Suurbritannia juhitav JEF pani tehisaru Venemaa varilaevastikku ja võimalikke ohte jälgima

Laevad, mis on tuvastatud Venemaa varilaevastikku kuuluvana, on süsteemi registreeritud, et neid saaks tähelepanelikult jälgida, kui need lähenevad põhilistele huvipakkuvatele piirkondadele.

„Ühendkuningriik ja JEF näitavad teed meie liitlaste toetamisel, et aidata kaitsta mereinfrastruktuuri, millele me kõik toetume, potentsiaalsete ohtude eest,“ kommenteeris Suurbritannia kaitseminister John Healey. „Nordic Warden aitab kaasa kaitsele nii tahtlike sabotaažiaktide kui ka äärmise hooletuse juhtumite eest, mida me oleme näinud veealuseid kaableid kahjustavat. Rakendades tehisaru jõudu, on see Ühendkuningriigi juhitav süsteem suur innovatsioon, mis annab meile enneolematu võime jälgida suuri merealasid võrdlemisi väikeste ressurssidega, aidates meil jääda väljapoole ohtu kodus ja tugevaks välismaal.“