Taganeda ei taha kumbki. Hävitatud reisilennuki juhtum lõi Äliyevi ja Putini vahele suure kiilu

Lisaks meenutas Äliyev kahtlusi, mis on seotud vigastatud lennuki suundumisega Kaspia mere kohale. Tema sõnul on ilmselge, et lennuki sidet häiriti elektroonilise sõja seadmetega, ent küsimus, miks otsustasid piloodid lõpuks Kasahstani poole sõita, on esialgu jäänud vastuseta. „Kas selle otsuse langetasid kohalikud dispetšerid või mõistsid piloodid ise, et elektroonilise sõja vahendid ei lase neil Vene õhuruumis maanduda?“ küsis Äliyev.