Kurb sündmuste ahel leidis Ämaris aset mullu ööl vastu 29. juunit. Nüüd on Gavrilin kohtu all. Kas te tunnistate end süüdi, uuris kohtunik Margit Roots-Dervishi tänasel Harju maakohtu istungil. „Jah,“ vastas Gavrilin (58) koheselt. Juba kinnipidamisest saati on ta kinnitanud, et sõbrale andis saatusliku noahoobi just tema. Tema enda versioon on see, et kamraad olla teatanud: tapa mind või ma tapan su ise.