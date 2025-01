Tartu 2024 kunstiresidentuuris põimus kunstnike nägemus Lõuna-Eestist erinevate kehaliste vormidena

Mia Tamme on Tallinna kunstnik ja jutuvestja. Oma filmides, kirjutistes ja etendustes ühendab ta suulised perekonnapärimused ja etnograafilised uuringud ning annab uue elu lugudele, mis on sageli jäänud kõrvale. Lõpuetteastel jagas Tamme publikuga kolme fiktiivsest jutukest. „Oma residentuuritöös „The Biography of Linen“ (Lina elulugu) uurisin lugusid, mis on seotud rahataime ehk linaga. Lina teatakse kui taime, mis tõi Eestile rikkuse ja just tänu linarahadele said mulgid esimesed talud päriseks osta,“ selgitab Tamme. „Mind köitsid kõige enam need jutustused, kus tekkis side Eesti ja ülemaailmse ajaloo vahel. Kodumaistes kirjutistes on vähe tähelepanu pööratud sellele, et linataime hinna paisutas üles Ameerika kodusõda ja sealsete puuvillaistanduste hävimine sõjas,“ mõtestab Tamme ja lisab, „seega katsusin vaadata tekstiilitaime olulisust mitte ainult rahvuslikus võtmes, vaid laiema nurga alt, kuidas kultuurilood on üksteisega seotud ning kokku põimunud.“

Vaim Sarv on laulja, kultuurikorraldaja ja luuletaja, kelle praktikas kohtuvad pärimuslaul, müramuusika ja vaba improvisatsioon. Sarve residentuuritöö „Reworking Regilaul “ ( Regilaulu ümbertöötlus) keskendus regilaulu dekoloniseerimisele. „Püüdsin oma projektiga lahutada pärimustraditsioone, nagu regilaul, domineerivatest Eesti rahvuslikest ja konservatiivsetest tüvedest. Nende natsionalistlike narratiivide all peitub palju mitmekesisem ajalugu, mis on tulvil väga erinevaid viise, kuidas üksteisega suhestuda – oma keha ja sooga, oma häälega, enesetunnetusega ning oma rassilise või etnilise identiteediga,“ avab Sarv oma kunstiprojekti tagamaid, „minu eesmärk oli need erinevused uurimistööga esile tuua, neid kehastada ja jagada.“ Uurimistöö kulmineerus improviseeritud esinemisega Lodjakojas. See hõlmas nii laulmist kui ka lugude jutustamist. „Rääkisin lugusid, mida olin kogunud mitte ainult arhiividest, vaid ka folkloristidelt ja teistelt inimestelt, kellega oma uurimistöö käigus kokku puutusin.“ Uudishimulikud lugejad saavad 2025. aastal tutvuda raamatuga, mis valmis Sarve residentuuri käigus. Raamat keskendub regilaulu ja suulise pärimuse dekoloniseerimisele ning sisaldab intervjuusid Anne Türnpu, Andreas Kalkuni ja Janika Orasega.

Bettina Hutschek: Eriti palju abi sain folklorist Tõnno Jonuksilt . Lugesin tema artiklit „Materiality of Magic in Estonian and Finnish Museums“ ja avastasin, et ta juhib teadusprojekti, mis keskendub folkloori narratiivsetele ja uskumuslikele aspektidele, mis tundus uskumatult intrigeeriv. Kirjutasin talle ja meil algas väga meeldiv e-kirjavahetus, mille jooksul tema küsimused ja vihjed aitasid mul oma ideed sõnastada. Jonuks soovitas lugeda mõningaid väga huvitavaid artikleid ja kohtumise ajal Tartus arutasime praktiliselt kõikide teemade üle – elu ja surm, identiteet ja unistused, mets…nii palju lugusid.

Rasmus Jensen on Taanist pärit etenduskunstnik, kes elab hetkel Eestis. Residentuuri jooksul uuris Jensen oma tööga „Cooker and the Cooked “ (Küpsetaja ja küpsetatu) Eesti toiduvalmistamise tavasid, mis seavad kahtluse alla traditsioonilise eraldatuse toidu valmistaja ja valmistatava vahel. Jenseni lähenemine kaotab piirid nende kahe vahel. Selline primitiivne, peaaegu toores toiduvalmistamise vorm on vastandiks kaasaegsele võõrandumisele. Kahjuks ei olnud Jensenil võimalik intervjuus osaleda, et enda töö tagamaid selgitada.

Bettina Hutschek on visuaalkunstnik, filmitegija ja kuraator, kes elab ja tegutseb Maltal ning Berliinis. Hutschek uuris oma residentuuriprojektis „Thunderbolts and Other Stones“ (Pikse- ja muud kivid) Eesti kivide, sh piksekivide ja tervendavate kivide ümber loodud müüte ja legende. Lõputööna valmis liitreaalsuse kogemus, kus osalejad said mobiilides vaadelda Eesti Rahva Muuseumi kogudest pärinevaid hõljuvaid kive. „Minu eesmärk oli tuua arhiivielemendid tänapäeva inimesteni nende endi nutitelefonide kaudu. Visuaali juurde lõin „uue“ legendi, mis segab mineviku ja tänapäeva uskumussüsteeme anekdootide ja rahvuslike sümbolitega,“ selgitab Hutschek. „Mind paelub meie tõlgendus minevikust ja see, kuidas narratiivid mõjutavad meie arusaamist ajaloost ja rahvuslikust identiteedist,“ täiendab kunstnik. „Minu arvates on rahvuslik identiteet sageli konstruktsioon, ja on huvitav vaadata, milliseid looduslikke elemente kasutatakse sellega seostamiseks. Eesti puhul leidsin, et metsad ja erinevad kivid on väga intrigeerivad.“

Mia Tamme: Üritasin koostööd teha inimestega, kes on teadjad ja praktiseerivad teadmisi oma keha ja kätega. Aga samas sain ligipääsu nendele teadmistele just läbi teadlaste uurimistööde. Ehk siis ütleksin, et loodan oma praktikas luua tasakaalu teadustöö, kunstilise loomingu ja nende oskuste vahel, mis ei kuulu teaduse alla. Näiteks kirjutasin pikalt kohtumisest Margit Pensaga, kes on linataime kasvataja, tema jutustused olid niivõrd eredad ja kehaliselt kogetud, et sain sellest palju loomingulist mõtte- ja tööainet.

Kas arhiivid ja muuseumid tõid esile uusi narratiive, mis olid varem teile või laiemale publikule tundmatud?

Mia Tamme: Kindlasti! Näiteks üllatas mind kui vähe regilaule on kogutud kangakudumisest ja kui palju on linakasvatamisega seotud põllutöödest. Siin võib seletuseks tuua selle, et kudumine toimus talvel ja informandid käisid pigem suvel välitöödel. Kuid ka selle, et kudumine on naiste töö ja toimus kodumaja kõige pimedamas nurgas, ehk oli üsna intiimne. Just selline poolspekulatsioon selle üle, mis on jäänud kogumata, mida arhiividest me ei leia, oli see, mis sai teose „Lina elulugu“ tuumaks.

Bettina Hutschek: Kunstilise tulemuse osas otsisin ma kive ja kividega seotud lugusid. Mind paelus Kalevipoeg ja teised mütoloogilised tegelased kive viskamas. Lõpuks kasutasin mõningaid Eesti Rahva Muuseumi kive, tegin neist 3D-skaneeringud ja seejärel ühendasin need virtuaalseks skulptuuriks, mis hõljub 3D-virtuaalses ruumis. Võib-olla on sellel 3D-skulptuuril maagilisi omadusi? Lõpuks, mida me tegelikult teame ja millist „teadmist“ me toodame? Paljud küsimused jäid hoopis vastuseta, näiteks, kas inimesed usuvad, et vaimud elavad kivides, kas need on nagu „kodud“ vaimudele või on need pigem ajutised peatuspaigad? Võib-olla on see „teadmine“ peidetud meie jalgade all olevatesse kiviväljadesse.

Kuidas väljendub „kehaline arhiiv“ teie loomingus ning mida see teie jaoks tähendab?