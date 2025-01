VIDEO | Tallinna linnapea Ossinovski: järgmisel talvel puhastab linnavalitsus kõik Tallinna kõnniteed

„Sellel talvel on kesklinnas ja Põhja-Tallinnas olulisemalt palju rahalist ressurssi (kõnniteede hooldamiseks - toim) ja seda kvaliteedi mõju on ka selgelt näha,“ kommenteeris Ossinovski kõnniteede lumepuhastust.

„Järgmisest aastast ehk siis järgmisest talvest on veel täiendavat ressurssi selleks, et Tallinn võtaks kõikide kõnniteede hoolduse üle. See ettevalmistus käib, aga loomulikult juba ka sellel talvel on olukord parem kui varasemalt,“ lisas linnapea.