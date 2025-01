VIDEO | Põhja-Korea teatas uue keskmaa hüperhelikiirusega raketi edukast katsetusest

Rakett lasti välja Pyongyangi lähedalt ja see lendas umbes 1500 kilomeetrit 12-kordse helikiirusega. Rakett jõudis ligi saja kilomeetri kõrgusele ja laskus siis „teisele tipule“ 42,5 kilomeetri kõrgusel ning manööverdas ja tabas täpselt sihtmärki Põhja-Korea idaranniku lähedal, teatas KCNA, vahendab Reuters.

Lõuna-Korea sõjavägi teatas, et KCNA kajastus on suure tõenäosusega liialdatud. Lõuna-Korea sõjaväe hinnangul oli lennuulatus umbes 1100 kilomeetrit ja mingit teist tippu ei tuvastatud, kuigi detailne analüüs tehakse koos USA-ga. „Teine tipp“ viitaks sellele, et rakett suudab kurssi muuta ja kõrgust säilitada, mitte ei lasku mööda ballistilist trajektoori.