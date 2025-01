Hiinas toimus suur maavärin. Vähemalt 32 inimest on hukkunud

Maavärinad on selles piirkonnas, mis asub suure geoloogilise rikkejoone ääres, tavalised.

Shigatset peetakse üheks Tiibeti pühamaks linnaks. See on Tiibeti budismi võtmeisiku Panchen Laama traditsiooniline asukoht, kelle vaimne autoriteet on Dalai Laama järel teine.