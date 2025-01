VIDEO | Läänemets tõusvast elektri hinnast: perede elektriarvel räägime alla eurosest tõusust kuus

Arutelude esimene voor on valitsuses energeetika teemadel tehtud. Jätkatakse sel nädalal ning Läänemetsa sõnul võib-olla isegi järgmisel nädalal. „Küsimus ei ole ainult selles Estlink 2 mõjus, vaid küsimus on, et kas me saame panustada inimeste töökohtadesse ehk siis tööstuspoliitika, mis on suurlinnadest eemal, et seal tekiks töökohti,“ ütles ta.