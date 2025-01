Saaremaal kahelt inimeselt elu võtnud noor mees tahab vabadusse

Tallinna vanglast videosilla vahendusel istungil osalenud Kütt rääkis, et ta omandas trellide taga keskhariduse ja on aktiivselt tööd teinud. 2023. aasta novembrist on ta olnud avavanglas. See võimaldab tal ühes ettevõttes tööl käia. Vabanemise korral koliks ta enda sõnutsi Kohtla-Järvele, kus tal olevat korter olemas. Naabruses elavat tema ema, kelle elukaaslane pakuks Kütile tööd ehitusel.