Biden keelas 2,5 miljonil ruutkilomeetril USA rannikul nafta ja gaasi puurimise. Trumpil pole seda lihtne tühistada

„Minu otsus peegeldab seda, mida rannikukogukonnad, ettevõtted ja rannas käijad on juba pikka aega teadnud: et puurimine nendel rannikutel võib tekitada pöördumatut kahju kohtadele, mida me kalliks peame, ja see ei ole vajalik meie riigi energiavajaduse rahuldamiseks,“ teatas Biden. „See ei ole riske väärt.“

Trumpi tulevane pressisekretär Karoline Leavitt mõistis sellest hoolimata Bideni otsuse karmilt hukka, kirjutades X-is: „See on häbiväärne otsus, mis on mõeldud otseseks poliitiliseks kättemaksuks Ameerika inimestele, kes andsid president Trumpile mandaadi puurimist suurendada ja kütuse hindu alandada. Võib olla kindel, et Joe Bidenil see ei õnnestu ja me puurime, baby, puurime.“