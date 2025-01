Kanada peaminister Trudeau on iga hetk ametist lahkumas. Võimuvahetus tooks muutuse ka Kanada Ukraina-poliitikas

Esmaspäeval teatas Reuters, et selline teade võib tulla Kanada aja järgi juba täna, ent lõplikku otsust pole veel langetatud. Alates 2015. aastast ametis olnud Trudeau toetusreiting on praeguseks kahanenud umbes 28% juurde ning 68% valijatest soovib tema lahkumist. See võiks anda pisut hingamisruumi tema juhitud Kanada Liberaalsele Parteile (LPC), mille toetus on ühe viimase küsitluse järgi vaid 16% ehk eelmiste valimistega võrreldes kaks korda väiksem.