Tallinna sotsiaalmaja elanik võttis endalt elu. Naaber: teavitasin juhatust tema probleemidest, aga keegi ei läinud temaga isegi rääkima

Jelena halvenenud vaimset seisundit oli Ave märganud juba enne seda õhtut. Sellest teavitas ta juba 10. detsembril ka Põhja-Tallinna linnaosavalitsust, kelle juhtimise all Paljassaare sotsiaalmaja on. Ave kirjutas, et Jelena on küll psüühikahäirega, kuid väga rahumeelne. „Tema erivajadus on rahu. Seda aga alumine naaber oma lärmaka elustiiliga Jelenale ei võimalda. Paar päeva tagasi nägin, kuidas närvipingest magamata ja kurnatud Jelena mööda õue ringi jalutas. Lubasin talle, et püüan teda aidata,“ kirjutas Ave linnaosavalitsusele.