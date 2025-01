Arvatav süütaja jäi vahtima, kuidas joomakaaslased Lasnamäel autosuvilasse sisse põlevad

Ringkonnaprokurör Joonatan Hallik sõnas, et 17. mail kustutasid päästjad Vesse tänaval tulekahju. Rusude alt leiti kaks põlenud surnukeha. Peatselt selgus, et tulekahju hakul olid autosuvilast tulnud välja kaks meest: mainitud Ivulis ning tema sõber Aleksandr. Tõendid osutasid, et süütajaks oli just Ivulis.