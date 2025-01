Stardipüstoliga paugutanud Jaak Valge peab trahvi maksma

Valge sõnas, et sai täna väärteomenetluse otsuse kätte. „Mul tuleb riigi tuludesse maksta 300 eurot. 180 eurot selle eest, et kolm pauku tegin. Ehk 60 eurot iga paugu eest. 120 eurot aga selle eest, et mul oli stardipüstol kaasas, kui tulin koju Valli baarist, kus kaks shot’i viskit tegin. Sealt on 1,2 kilomeetrit mu koju, nii et täpselt 1 euro 10 meetri eest,“ rääkis ta Delfile.