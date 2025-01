Tallinna ringkonnakohus jättis Kert Kingo ja Martin Traadi karistuse muutmata

Kingo ise ütles pärast septembrikuist otsust Delfile, et tema hinnangul on tegemist poliitilise protsessiga. „Nüüd on selgelt näha, et see oli poliitiline protsess, sest riigiprokuratuur on ju varasemalt öelnud, et kuluhüvitised ei allu kriminaalmenetlusele. Seda sisustab iga riigikogu liige ise,“ toonitas Kingo. Ta ütles, et ainult temaga on nüüd nii käitutud, st kohtu alla antud ja ka süüdi mõistetud.