VIDEO | Süüria uus valitseja keeldus Saksamaa naisvälisministriga kätlemast ja fotodel tehti ta häguseks

Fotodel hägustati ka kaks muud naist, kes on ilmselt tõlgid.

Rahvusvaheliselt hoitakse Süüria uutel valitsejatel naiste õiguste asjus tähelepanelikult silma peal. Juba on kriitikat pälvinud HTS-i kõneisiku Obaida Arnauti avaldused Liibanoni televisioonis. Muu hulgas ütles Arnaut, et naised on oma „bioloogilise iseloomu“ tõttu kaitseministriks või kohtusüsteemis töötamiseks sobimatud.