KAART JA VIDEO | Ukraina pealetung Kurski oblastis alles algab. Venelaste arvates tuleb tegelik löök mujalt

Venemaal viibivad Ukraina üksused mõistetavalt ise enda liikumiste kohta detaile ei jaga ning peamiselt tuleb toimuva kohta infot Vene sõjablogijatelt. Pühapäeval alanud pealetungile järgnenud esialgne ehmatus ja kurtmine raske olukorra üle on Z-blogijate seas praeguseks asendunud optimistlikumate nootidega, ent ka Vene ekspertide sõnul on vastase operatsiooni kaugelt vara maha kanda.

Peamiselt teeb neile muret Ukraina elektroonilise sõja võimekus ja asjaolu, et suurem osa pealetungiks eraldatud üksustest on ilmselt veel käiku laskmata. Mitu prominentset allikat on ka hoiatanud, et Ukraina praegune tegevus võib olla diversioon ja suurem löök võib tulla hoopis teises rindelõigus.