„Kui lahendus oleks lihtne, oleks see juba lahendatud.“ Keegi ei tea, milline on parim viis koolides nutiseadmete kasutamist kontrollida

„Mõnes mõttes on vabad käed väga head, näidates austust ja usaldust. Mina näen, et iga kool teab oma probleeme ja valukohti kõige paremini ise. Mõned koolid lähenevad näiteks asjadele pehmemalt, mis on ka okei,“ sõnas Kuusalu keskkooli juht Maia Alumaa.

Ta on kuulnud ka seisukohti, et riik võiks koolidele rohkem õlga alla panna. „Mul on aga raske ennustada, kuidas riik seda reguleerida saaks. Kas see oleks piirav või pigem toetav,“ tõdes ta.