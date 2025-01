ISW: Ukraina väed ründasid eile Kurski oblastis vähemalt kolmes piirkonnas

Vene sõjablogijad avaldasid värskendatud kaarte Kurski oblasti operatsioonidest, mis viitavad sellele, et Ukraina väed kontrollisid eile ka Tšerkasskoje Poretšnojet, Martõnovkat ja Mihhailovkat (kõik Sudžast kirdes ja Berdinist edelas), ning teatasid, et Ukraina väed sisenesid hiljuti Novosotnitskisse (Berdinist vahetult idas), ja jõudsid Jamskaja Stepist läände (Berdinist vahetult loodes) ja Novaja Sorotšinast läände (Sudžast põhjas ja Berdinist loodes). Vene sõjablogijad teatasid veel, et Ukraina väed viisid väikeste jalaväegruppidega ründeoperatsioone läbi ka Nikolski ja Aleksandrija lähedal (Leonidovost vastavalt idas ja kagus) ja Russkaja Konopelkast põhjas (Sudžast idas) Puškarnoje suunas, aga mingeid üksikasju ukrainlaste võimaliku edasiliikumise kauguse kohta ei avaldatud. Vene sõjablogijad väljendasid muret, et Ukraina uus pealetung Kurski oblastis võib olla diversioonitegevus, ja väitsid, et on liiga vara öelda, kas need operatsioonid Kurski oblastis on osa tulevasest suuremast pealetungist.