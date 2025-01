Suurbritannia parlamendis hakatakse arutama Vene riigi varade konfiskeerimist Ukraina heaks

Tehakse ettepanek võtta vastu otsus, et Suurbritannia parlamendi alamkoda mõistab Venemaa ebaseadusliku Ukrainasse sissetungi õudust, mõistab Ukraina võidu vajalikkust Venemaa üle, nõustub, et Ühendkuningriik peab tegema kõik, mis suudab, et toetada Ukrainat võitluses Vene agressiooni vastu, tunnistab, et G7 riikides ja Euroopa Liidus on külmutatud umbes 300 miljardi dollari väärtuses Venemaa varasid ning kutsub Suurbritannia valitsust uurima viise nende külmutatud varade seaduslikuks konfiskeerimiseks ja Ukraina sõjategevuse rahastamiseks.