Taiwani võimud uurivad merealuse kaabli arvatavat saboteerimist. Kahtlusalune kaubalaev peeti ajutiselt kinni

Sama päeva õhtupoolikul tabas Taiwani rannavalve kahtlusalused seitsme meremiili ehk umbes 13 kilomeetri kaugusel Yehliust. Laev toodi uurimiseks Keelungi sadama reidile ning juhtumiga seotud info anti üle prokuratuurile. Rannavalve märkis, et Taiwani elanikele juhtunu sideprobleeme ei põhjustanud, kuna kahjustatud kaablit sai asendada muu taristuga.



Vahejuhtum tuleb pärast Hiina laeva poolt Läänemerel lõhutud sidekaablite juhtumit ning Estlink2 elektrikaabli purunemist, mille tõttu peeti kinni Cooki saarte lipu all sõitnud laev. Taiwani võimude teatel kuulub Kameruni lipu all sõitnud laev tegelikult Hongkongis tegutsevale Hiina firmale Jie Yang Trading Limited, mille omanik on Hiina kodanik Guo Wenjie.



Piirivalve korraldas laeva visuaalse vaatluse ning küsitles kaptenit raadio teel, kuid halva ilma tõttu laevale minna ei saanud. Rahvusvaheline õigus ei võimaldanud laeva ka pikemalt kinni hoida. Laeva järgmine sihtkoht on Lõuna-Koreas, kellelt Taiwan palus juhtunu uurimiseks abi.