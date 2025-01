ANALÜÜS | Lev Kadik: läheneb anarhia ja tugevama õigus. Trumpi soovid sarnanevad juba Putini jutule

USA presidendiks valitud Donald Trumpi avalduste põhjal on tema plaanid olemasoleva maailmakorra suhtes sama destruktiivsed kui Vladimir Putinil. See ähvardab Balti riigid juba tänavu Venemaa vastu üksi jätta.



Veidi enne aastavahetust tegi Trump mitu avaldust, mis lähendavad teda Putini käitumisele. „Paljud kanadalased tahavad, et Kanadast saaks [USA] 51. osariik,“ kirjutas ta 18. detsembril oma Truth Sociali kontol. „Nad säästaksid palju maksude ja riigikaitse pealt. Minu meelest on see suurepärane idee. 51. osariik!!!“ Samuti nimetas Trump Kanada peaministrit „suurepärase Kanada osariigi kuberneriks.“ Trumpi väide on siiski vale ning küsitluste järgi sooviks vaid 13% kanadalastest USA-ga liituda.