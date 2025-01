Põhja-Hiina haiglad on talvise viiruspuhangu tõttu tõbiseid täis. Valitsuse sõnul ei pea reisijad kartma

Sel nädalal on eriti Hiina põhjaosas järsult kasvanud hingamisteede haiguste juhtumid ning haiglad ja muu tervishoiusüsteem on mitme erineva viirusega kimpus. Probleemide seas on endiselt Covid-19, A-gripp, kopsupõletik ning viimastel päevadel eriti inimese metapneumoviirus (HMPV).