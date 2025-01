„Ma oleksin äärmiselt ettevaatlik.“ USA saadikukandidaat Roman Pipko on käinud pärast Eestist lahkumist siin kaks korda äri ajamas

Roman Pipko on 64-aastane juudi rahvusest noorena Eestist lahkunud mees, kelle USA presidendina alustav Donald Trump on valinud suursaadiku kandidaadiks Eestis. Kusjuures, Pipko poleks esimene USA suursaadik Eestis, kellel on Eestiga seosed. Näiteks aastatel 1998-2001 ametis olnud saadik Melissa F. Wells sündis samuti Eestis, kuid pere kolis USA-sse, kui ta oli nelja-aastane.