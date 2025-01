Austria valitsusjuht lahkub ametist. Sotside sõnul võib see aidata võimule populistliku Vabaduspartei

„On selge, et SPÖ-s on mõjule pääsenud destruktiivsed jõud,“ ütles Nehammer avalduses. „Minu sügava veendumuse järgi ei paku radikaalid ühelegi probleemile lahendust.“

Sotside liider Andreas Babler süüdistas konservatiive poliitilises mängurluses ning hoiatas, et pärast Nehammeri taandumist võib ÖVP teha koalitsiooni populistidega. Küsitlused näitavad, et erakorraliste valimiste toimudes võiks FPÖ saada veelgi rohkem hääli. Praeguses parlamendis on populistidel 57 kohta, ÖVP-l 51 kohta ja SPÖ-l 41 kohta, parlamendienamuseks on vaja 92 kohta.