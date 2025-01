Trump kurtis tema ametiastumise päeval USA lippude poolde masti jätmise üle

Peagi ametist lahkuv USA president Joe Biden andis korralduse langetada lipud poolde masti 30 päevaks alates Carteri surmapäevast 29. detsembril. See on komme, mida viiakse läbi iga USA presidendi surma puhul, vahendab Reuters.

Trump tõstatas lippudega seotud teema eile oma sotsiaalvõrgustikus Truth Social. Ta ütles, et demokraadid on elevil selle üle, et USA lipp on tema ametisse vannutamise ajal pooleldi mastis.