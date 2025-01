Trumpile määratakse järgmisel nädalal karistus seoses vaikimisraha kriminaalasjaga

Kohtunik Juan Merchani otsus tähendab, et Trump peab ilmuma kohtuistungile vaid 10 päeva enne oma ametisseastumist 20. jaanuaril. Merchani sõnul võib Trump ilmuda karistuse väljakuulutamisele nii isiklikult kui ka virtuaalselt.

Merchan andis märku, et ta ei määra Trumpile vanglakaristust, tingimisi vanglakaristust ega rahatrahvi, vaid kõige tõenäolisem lahendus on tingimusteta vabastamine.

Karistuse määramine sillutaks Trumpi jaoks teed edasikaebamiseks. Merchan tunnistas oma otsuses, et Trump on teinud selgeks, et kavatseb otsuse edasi kaevata.