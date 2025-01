Trump valis järgmiseks suursaadikuks Eestis siin sündinud juristi

Trump kirjutas, et Pipko on sündinud ja kasvanud Eestis ning tal on lai kogemus välisriikide valitsustega suhtlemisel, kuna on esindanud USA huve Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupangas (EBRD) ning Vene-Ameerika ettevõtlusfondis.

„Roman on esindanud Ameerika ettevõtteid, pidades läbirääkimisi projektide üle Mongoolias, Aafrikas, Venemaal, Lääne-Euroopas ja Eestis koostöös Ameerika Ühendriikide valitsusasutustega ning on töötanud välisriikide valitsustega USA sanktsioonide jõustamisel,“ kirjutas Trump. „Roman on lõpetanud Columbia Ülikooli ja Yale’i õigusteaduskonna.“

Politico kirjutab, et ametikoht vajab veel senati kinnitust, kuid vabariiklaste kontroll ülemkoja üle peaks heakskiidu tegema suhteliselt lihtsaks.

Simona ja Roman Pipko 1987. aastal avaldatud teadusartiklist ilmneb, et Roman Pipko õppis Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonnas ning emigreerus USA-sse 1981. aastal, mil töötas Columbia ülikoolis W. A. Harrimani Nõukogude Liidu uuringute instituudis.

Pipko on nõukogu liige USA ettevõttes Tallinn Entertainment, millele pakkus eelmise kümnendi alguses huvi Tallinna linnahall. 2021. aasta mais kirjutas Delfi, et toona räägiti sellest, et krundile võiks tulla konverentsikeskus, kontserdisaal ning lisaks ka kasiinokeskus ja hotell, kuid linn ja ettevõte vaidlesid omandistruktuuri üle ning tulusust ei suudetud välja joonistada.

Praegu on USA suursaadik Eestis George P. Kent, kelle USA senat kinnitas ametisse 13. detsembril 2022. aastal ning kes saabus Tallinnasse 2023. aasta jaanuaris.

