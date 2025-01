Gaasitarneteta jäänud Transnistria võimud on keeldunud gaasi ostmisest Euroopa turult

Seni tarnis maagaasi piirkonda Venemaa riiklik energiaettevõte Gazprom , kuid ettevõte lõpetas ekspordi 1. jaanuaril. Praegu ei saa Transnistria gaasi ei Venemaalt ega Moldovalt ja kohalikud võimud on keeldunud Moldova humanitaarabi pakkumistest.

Piirkonna kortermajad ja ettevõtted on jäänud kütteta ja sooja veeta. Võimud soovitasid peredel koguneda sooja saamiseks ühte tuppa ning sulgeda akende ja uste praod tekkidega, kuna temperatuurid on miinuskraadide lähedal.

Transnistria gaasitarnija Tiraspoltransgazi direktori Igor Lisetšenko allkirjastatud kirja kohaselt pakkus Moldova Moldovagaz välja, et hõlbustab gaasi ostmist Euroopa turult. Vastuses on aga kirjas, et üleminek Euroopa gaasile tähendab üleminekut stabiilsetelt Gazpromi tarnetelt palju kõrgemate ja ebastabiilsete hindadega ostudele.