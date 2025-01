Venezuela pakub opositsiooni presidendikandidaadi asukoha eest preemiat

Venezuela teadus-, kriminaal- ja kohtuekspertiisiagentuuri pressibüroo postitas sotsiaalmeediaplatvormile Instagram Gonzáleze foto ja juhised tema üleandmiseks ametivõimudele. Samuti teatati postituse all olevas tekstis preemiast neile, kes annavad teavet tema asukoha kohta.

Mõni tund pärast valitsuse teadet ütles Gonzáleze kampaania, et endine suursaadik alustab rahvusvahelist ringreisi visiidiga Argentinasse, kus ta kohtub president Javier Mileiga.

Avaldatud andmed viitavad, et Gonzálezel peaks olema seaduslik õigus saada Venezuela järgmiseks presidendiks. Juulis toimunud presidendivalimiste järel kuulutati võitjaks senine riigipea Nicolás Maduro , kuid detailsemat valimistulemust pole avaldatud.

González pages Hispaaniasse septembris, kui anti välja tema vahistamismäärus. Talle heideti ette, et ta ei teinud võimudega koostööd valimistulemusi kajastanud opositsioonilist veebilehte puudutavas uurimises.

Mõne päeva jooksul pärast Hispaaniasse saabumist ütles González, et Venezuelast lahkumiseks olid Maduro liitlased sundinud teda allkirjastama kirja, millega tunnistati tema lüüasaamist presidendivalimistel.

Maduro on saanud rahvusassambleelt kutse vande andmiseks 10. jaanuaril. González on öelnud, et kavatseb selleks kuupäevaks riiki naasta, kuid ta ei ole detaile täpsustanud.