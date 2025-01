Soome kohus lükkas tagasi kaablite lõhkumises kahtlustatava Eagle S-i aresti alt vabastamise taotluse

„Siin ei ole mingeid sossoss riigisaladusi. Tavaline mereõiguslik juhtum, mis on käest ära läinud,“ lausus Ljungberg ja lisas, et tema arvates tuleb selliseid kaablikahjustusi aeg-ajalt ikka ette.

„Aluse kaaperdamine ei ole tavapärane juhtum, aga see, mida väidetakse olevat juhtunud, on tavapärane,“ jätkas Ljungberg.

Ljungbergi sõnul on tegemist kaaperdamisega, sest ta ei ole saanud otsust, miks on laeva pardale tuldud ja miks see on Soome vetesse viidud.

Soome keskkriminaalpolitsei on varem teatanud, et laev on arestitud, sest see on kriminaaljuurdluses tõend. Laeval toimub tehniline uurimine ja meeskonna ülekuulamine.