Kuidas erinevad Euroopa riigid hasartmänge korraldavad

Kuigi Eesti on jõudsalt meelitanud hasartmängufirmasid siia tegutsema, on Lätis veelgi kiiremini vohav turg. Ka Lätis on hasartmängud riiklikult reguleeritud ja kasiinod saavad endale taotleda ametliku tegevusloa. Ilma sellise tegevusloata ei pruugi kasiino üldse saada Lätis isegi mängijatele avalik olla – tulemuseks on lihtsalt riiklik blokeering.

Range kord on aga peatselt Soomes lõppemas, kuna riik otsustas monopoli lõhkuda ja avada turu ka teistele tegijatele. See peaks jõustuma 2025. aastast, seega saab peatselt näha, mida uus Soome hasartmängukord endaga kaasa toob.

Sellise range korra tõttu on hakanud paljud soomlased uurima hoopis välismaal litsentseeritud kasiinoportaale, et leida rohkem mänguvõimalusi. Seda täheldab ka kasiinoteemaline infoportaal casino-suomi.fi , kus suur osa esitletud kasiinodest on hoopiski Eestis litsentseeritud.

Kui Eesti mänguturg on võrdlemisi paindlik, siis Soome on unikaalne: nimelt kehtib seal veel tänase seisuga riiklik monopol, millega seoses pakub hasartmänge vaid üks riigifirma. Kogu hasartmängutegevus on rangelt reguleeritud ja ükski teine mängukorraldaja õnnemänge pakkuda ei või.

Karmi, aga õiglase seadusandluse tõttu on online kasiino turg Eestis äärmiselt populaarne ja seda mitte üksnes eestlaste hulgas - nii mõnigi online kasiino pakub paralleelselt ka mänguvõimalusi soomlastele. Hasartmänguseaduse tõttu on Eesti kasiinodes kõrged standardid: muuhulgas ei tohi õnnemängude RTP olla alla 80% ning kasiinod peavad järgima rangeid vastutustundliku mängimise põhimõtteid.

Küll aga on Läti hasartmänguturg kasvanud kiirelt ja jõudsalt. Muuhulgas on Riia ühe maailma suurima live-mängude stuudio Evolution Gamingu kodu. Just Riias asub ettevõtte hiiglaslik stuudio, kus valmistatakse erinevaid live-kasiinomänge: neid kajastatakse seejuures kõikjal üle maailma erinevates veebikasiinodes. Evolutioni Riia stuudios töötab suisa üle 3000 inimese, seega on tegemist märkimisväärse tööandjaga.

Leedu: ettevaatlik, aga turvaline

Leedu hasartmängukord sarnaneb teistele Balti riikidele: ka seal on riiklik tegevusluba, mille saab iga korralik firma endale taotleda. Selle tegevusloata ei tohi leedukatele hasartmänguteenuseid pakkuda ega isegi sisuliselt oma kasiinolehte neile kuvada.

Hasartmängud on Leedus üsna karmilt reguleeritud ning kõik veebikasiinod, millel pole Leedus tegevusluba, blokeeritakse riigi poolt kiiresti. Ühtlasi võivad Leedu pangad konfiskeerida tehingud, mis on tehtud tegevusloata kasiinodesse. Kohalikult litsentseeritud online kasiinod aga ei tohi suisa pakkuda isegi ühtegi boonust ega kampaaniat, mis on muidu tüüpilised Eesti kasiinodes.

Poola: kõige rangem Ida-Euroopas

Poola hasartmänguseadus on üks kõige rangemaid Euroopas. Riik reguleerib hasartmänge karmide reeglitega, piirates mänguvõimalusi kohalikele ja rahvusvahelistele operaatoritele. Ka Poolas on osaliselt riiklik monopol: riigifirma Totalizator Sportowy on enda kätte haaranud näiteks spordipanused. Kuigi mõned rahvusvahelised brändid üritavad jala pista Poola ukse vahele, on see endiselt keeruline ning seega on Poola tuntud oma võrdlemisi range korra poolest.

Kuigi need on vaid mõned näited Euroopa riikidest, on näha, et isegi lähestikku asuvates riikides on olulised erinevused. Iga riik reguleerib hasartmänge erinevalt, kuid lõpuks on muidugi kõigi eesmärk üks: tagada turvaline mängukeskkond.



Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!