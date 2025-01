VIDEO | Pevkur: töötame iga päev selle nimel, et sõda Eesti pinnale ei jõuaks

2023. aastal purustati Balticconnectori gaasitoru, eelmisel aastal aga Estlink 2 ja muud sidekaablid. Rünnakud olid järjepidevad ja viimane toimus lausa jõuludel. „Ma võin küll öelda, et me oleme paremini valmis. Meie liitlased on kohe suuremas mahus Läänemerel esindatud,“ ütles kaitseminister Pevkur Delfile.

„Teiseks, meie infovahetus on tänu sellele, et Soome liitus NATOga, läinud oluliselt tõhusamaks ja paremaks. Me näeme ja kuuleme üksteisest ja üksteiselt oluliselt rohkem,“ ütles Pevkur. „Kolmandaks, me oleme tegelikult valitsuse tasandil jaganud väga palju teiste ministeeriumitega seda infot, mida keegi tegema peab.“