VIDEO | Keenia külla sadas taevast pooletonnine metallikolakas, mis on ilmselt kosmoseraketi osa

Keenia kosmoseagentuur (KSA) teatas kolmapäeval, et tegemist on „kosmoseobjekti osaga“, vahendab CNN.

KSA teatas, et on riigi lõunaosa Makueni maakonna kõrvalisse Mukuku külla kukkunud objekti oma valdusse võtnud. KSA sõnul on tõenäoliselt tegemist kosmoseprügiga, mille läbimõõt on 2,5 meetrit ja mis kaalub 500 kilogrammi.