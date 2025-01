„See näeb halb välja.“ Kaabli lõhkumises kahtlustatav Eagle S tekitab piinlikkust Uus-Meremaal

Uus-Meremaa välis- ja väliskaubandusministeeriumi pressiesindaja ütles RNZ-ile, et seal ollakse intsidendist teadlikud, aga Uus-Meremaa ei vastuta Cooki saarte laevaregistri haldamise eest.

Uus-Meremaa välisministeerium teatas, et on mures Venemaa varilaevastiku kasutamise pärast, mille kaudu hiilitakse sanktsioonidest kõrvale.

Cooki saared on muidu omavalitsuslik piirkond, aga Uus-Meremaa abistab neid välisasjade ajamisega, loodusõnnetuste korral ja riigikaitses.

Uus-Meremaal Hamiltonis asuva Waikato ülikooli õigusprofessor Al Gillespie ütles RNZ-ile, et olukord Eagle S-i ümber ei aita kaasa Uus-Meremaa ja Cooki saarte vahelistele suhetele.

„See näeb halb välja, kui kõik seostavad Cooki saari Uus-Meremaaga ja Cooki saarte alus peetakse Läänemerel kinni millegi pärast, mis võib või ei pruugi olla sabotaažiakt,“ ütles Gillespie. „Ma arvan, et Uus-Meremaal on Ukraina sõja ja meie sanktsioonidega Venemaa vastu imetlusväärne ja hea positsioon. Me ei ole neutraalsed, me anname Ukrainale palju abi ja ma usun, et see on õige asi, mida teha. Aga tekitab anomaalia, kui Cooki saarte lipu all olev alus on seotud teoga, mis võib olla õnnetus või sabotaaž. Me peame ootama ja vaatama, kuidas see välja kukub.“

Uus-Meremaa välisministeerium teatas, et riik on jaganud Cooki saarte valitsusega oma muret selle üle, et Cooki saared on kasutanud oma laevaregistrit Venemaa varilaevastiku abistamiseks, ja ka selle üle, et sel on mõju nende rahvusvahelisele mainele.

Gillespie sõnul näib, et olukorda võetakse väga tõsiselt.

„Aluse päriselt arestimine on otsekohene tegu, mida tavaliselt ei nähta, kui ei ole väga tõsist alust selle tegemiseks, ja see tekitab palju pingeid riigi, mis on aluse arestinud, ja lipuriigi vahel, mis on Cooki saared. Niisiis on Cooki saared nüüd sattunud väga suure rahvusvahelise vaidluse keskele, aga samal ajal püüab Uus-Meremaa end Cooki saartest distantseerida, sest meil on väga selge positsioon, et me toetame Ukrainat ja Venemaa-vastaseid sanktsioone,“ ütles Gillespie.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada