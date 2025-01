Zelenskõi: Trump suudab Putini peatada ja tahab tõesti sõja lõpetada

„Trump suudab olla otsustav. Ma arvan, et see on meie jaoks kõige tähtsam. Tal on sellised omadused. Ta suudab olla selles sõjas otsustav. Ta suudab Putini peatada, õiglasem on öelda, et ta suudab aidata meil Putini peatada. Ta suudab seda,“ ütles Zelenskõi teleintervjuus.

Zelenskõi märkis, et on Trumpiga juba korduvalt vestelnud. Zelenskõi sõnul on Trump tugev ja ettearvamatu.

„Ma tahaksin, et president Trumpi ettearvamatus puudutaks eelkõige Venemaa föderatsiooni. Ma arvan, et ta tahab tõesti sõja lõpetada. Ma arvan, et see on tõsi,“ jätkas Zelenskõi.

Zelenskõi lisas, et Trump oskab võita ja tema võit USA valimistel oli tugev, küsitavusi ei olnud.

„Ma arvan, et meile on vaja just sellist võitu Venemaa üle. /.../ Seni ei ole ma temaga suheldes kordagi negatiivset momenti kogenud,“ ütles Zelenskõi.

Sealjuures rõhutas ta, et ilma USA-ta julgeolekugarantiid on Ukraina jaoks nõrgad.

„Kui me räägime õiglasest rahust, on see tugev Ukraina, korralikud julgeolekugarantiid, selle mittelubamine, et Putin tuleb jälle agressiooniga, tugev armee. Õiglane rahu on meie jaoks mõistmine, et me me oleme EL-is ja et meil on võimsad, tugevad NATO julgeolekugarantiid – parim variant... Kindlasti on igasugused ilma Ühendriikideta julgeolekugarantiid nõrgad julgeolekugarantiid,“ ütles Zelenskõi.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada