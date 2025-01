Fico lubas Ukrainale gaasitransiidi „sabotaaži“ eest kättemaksu

Fico ütles Facebooki postitatud videosõnumis, et tema erakond Smer kaalub elektritarnete kärpimist Ukrainale, abi vähendamist Ukraina põgenikele ning gaasitransiidi taastamise või Slovakkia kahjude hüvitamise nõudmist, vahendab Reuters.

Slovakkial on alternatiivseid gaasi saamise võimalusi, aga Fico sõnul kaotab Slovakkia oma transiiditulud ja peab maksma mitte-Vene gaasi eest täiendavaid transiiditasusid. Veel kurtis Fico, et Ukraina tegevuse tõttu tõusevad Euroopas gaasi ja energia hinnad.

Fico teatas, et Slovakkia delegatsioon arutab olukorda järgmisel teisipäeval Brüsselis ja siis arutab Slovakkia valitsuskoalitsioon vastumeetmeid Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi „sabotaažile“, nagu ta väljendus.

„Ma kuulutan, (et minu erakond Smer-SSD) on valmis arutama ja koalitsioonis kokku leppima elektritarnete peatamises ja Ukraina kodanike toetuse olulises langetamises Slovakkias,“ teatas Fico. „Ainus alternatiiv suveräänse Slovakkia jaoks on transiidi taastamine või kompensatsioonimehhanismide nõudmine, mis asendavad ligi 500 miljoni euro avaliku raha kaotuse.“