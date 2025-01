VIDEO | Julgestusteenistus ja sõdurid ei lasknud Lõuna-Korea presidenti vahistada

Yoon on kriminaaluurimise all sõjaseisukorra väljakuulutamise eest 3. detsembril. Kohus andis 31. detsembril välja tema vahistamise orderi, sest ta ei ole vabatahtlikult ülekuulamisele ilmunud.

Kompleksis sees olid korruptsiooni uurimise büroo töötajatel ja neid saatnud politseinikel vastas presidendi julgestusteenistuse töötajad ja sõdurid. Lõuna-Korea kaitseministeerium teatas, et sõdurid on presidendi julgestusteenistuse kontrolli all.

Yooni advokaat teatas täna, et Yooni vahistamine kehtetu vahistamisorderi alusel on ebaseaduslik ja selle vastu minnakse kohtusse.

71-aastane Pyeong In-su ütles „patriootlikud kodanikud“ peavad politsei peatama. Pyeong ütles, et loodab, et Yoonile tuleb appi USA presidendiks valitud Donald Trump.

„Me oleme kindlaks teinud, et vahistamine on võimatu,“ teatas korruptsiooni uurimise büroo. „Järgmised sammud otsustatakse pärast asja üle vaatamist.“ Büroo lisas, et Yooni keeldumine õiguslikust protsessist on ülimalt kahetsusväärne.