Talviste teeolude tõttu on üle Eesti juhtunud mitmeid liiklusõnnetusi

Täna kella 22.20 paiku sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Tallinn-Pärnu maantel Saue vallas, kus sõiduauto juht kaotas libeda tõttu auto üle juhitavuse, tegi tee peal pirueti ja sõitis vastu teepiiret. Autos oli kaks inimest, viga nad ei saanud. 38-aastane juht oli kaine ja tal on juhiluba.

„Täna õhtul on juhtunud mitu õnnetust, kus libeduse tõttu on auto üle juhitavus kadunud ja teelt välja sõidetud. Kutsume inimesi üles liikluses olema ettevaatlikud ja teeoludega arvestada. Parem on kiirus maha võtta ja sõita veidi aeglasemalt, kuid tervena kohale jõuda,“ sõnas Georgi Joganson.