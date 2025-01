FBI usub, et New Orleansis rahva hulka sõitnud ründaja tegutses üksi

FBI ametnik Christopher Raia ütles pressikonverentsil, et büroo ei usu enam, et New Orleansis toimunud rünnakuga oli keegi teine seotud.

„Meie hinnangul ei ole praegu keegi teine selles rünnakus osalenud, välja arvatud Shamsud-Din Jabbar, kelle kohta teid juba teavitati,“ ütles Raia.

Ta täpsustas, et pärast sadade intervjuude läbiviimist, Jabbari sotsiaalmeediapostituste ja elektrooniliste seadmete uurimist ei leitud viiteid kaasosalisele.

FBI viimane teade on vastupidine 24 tundi varem tehtud avaldusele, kui FBI esindaja Alethea Duncan ütles, et uuritakse kõiki juhtlõngu, sealhulgas Jabbari teadaolevate kaasosaliste kohta.

Samuti täpsustas Raia, et rünnaku ohvriks langes 14 inimest. Ametnikud olid varem öelnud, et hukkus 15 inimest, kuid Raia kinnitas, et see arv sisaldab ka ründajat, kelle politsei maha lasi.

Raia märkis ka, et praeguses uurimise etapis ei ole kindlat seost New Orleansi juhtumi ja Las Vegases Trumpi hotelli juures toimunud plahvatuse vahel. Ta rõhutas, et juurdlused on väga varajases staadiumis.

FBI usub, et Jabbar oli 100% inspireeritud ISIS-est ja, et lähipäevil uurivad nad sügavamalt tema radikaliseerumist.

