Vahistamismäärusega silmitsi seisev Lõuna-Korea juht lubas võidelda riigivastaste jõudude vastu

Eile õhtul kogunesid poolehoidjad Yooni elukoha juurde. Ta saatis oma poolehoidjatele kirja, milles ütles, et ta jätkab võitlust riigivastaste jõudude vastu, kes „rikuvad meie suveräänsust“ ja seavad rahva „ohtu“.

Ta tunnustas oma toetajaid nende jõupingutuste eest kaitsta „liberaalset demokraatiat ja põhiseaduslikku korda“ ning ütles, et jälgis nende proteste YouTube’i otseülekannetest, selgus Yooni advokaatide jagatud fotodest kõnealusest kirjast.

Partei sõnul tõestas Yooni kiri, et ta on jätkuvalt pühendunud oma „ülestõusmise“ lõpuleviimisse. Ülestõus on üks väheseid kriminaalsüüdistusi, mille suhtes Lõuna-Korea presidendil puudub puutumatus.