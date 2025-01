Valitsus arutas elektrihinna langetamise plaane. Michal: vaja on lõhkumiskindlamaid ühendusi ja taastuva energeetika kasvu

„Valitsuses on ette valmistamisel ulatuslik pakett, mis on suunatud majanduse konkurentsivõime kasvatamisele ja energiahinna allatoomisele,“ ütles peaminister Kristen Michal (Reformierakond). „Täna saime koondvaate sellest, millised on võimalused elektrienergia hinna alandamiseks nii lähiaastateks, kui pikemas perspektiivis. Peame hoidma tempot uute tootmisvõimsuste loomisel ning valmisolekus piisavalt reserve, meil on vaja uusi juhitavaid võimsusi, lõhkumiskindlamaid ühendusi, taastuva energeetika kasvu. Samuti tuleb tööstustele, mis oskavad elektrienergiat tarbida efektiivselt, anda võimalus taastuvenergia tasust suures osas vabaks saada. Detailsemat arutelu jätkame lähiajal.“

Elektrienergia varustuskindluse osas on Eestis tema sõnul kohapeal piisavalt juhitavaid võimsusi, et katta ära kohalik energiavajadus. Kui talvel keskmiselt on tarbimine Eestis ligi 1100 MW ning tipukoormuse ajal umbes 1600 MW, siis juhitavaid võimsusi on kohapeal kokku ligi 1800 MW.

„Estlink 2 katkemine Eesti varustuskindlust ei mõjuta, kuid mõjutab meie elektri hinda, sest rikke ajal ei jõua meieni senises mahus soodsamat Põhjamaade elektrit,“ ütles kliimaminister Yoko Alender (Reformierakond). „Möödunud EstLink2 rikke korral tõusis elektri lõpphind tarbijatele aastakeskmisena 10 protensti. Sel korral võib hinnatõus lisandunud võimsuste tõttu jääda väiksemaks, sest vahepeal on valminud kohalikke tuule- ja päikeseelektri tootmisvõimsusi - näiteks Sopi-Tootsi tuulepark. Samal ajal on üle poole tarbijatest oma elektrihinna fikseerinud, seega neid võimalik hinnatõus ei mõjuta,“ lausus ta.

Kuidas elektri hinda langetada?

Elektri hinna alla toomise üks lahendus on Michali sõnul ajutine taastuvenergia tasude diferentseerimine, mida paljudes riikides juba tehakse.