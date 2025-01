Transnistria elanikud seisavad Venemaa gaasitarnete peatamise tõttu silmitsi kriisiga

Võimud soovitasid peredel koguneda sooja saamiseks ühte tuppa ning sulgeda akende ja uste praod tekkidega, kuna temperatuurid on miinuskraadide lähedal. Mõnes Transnistria linnas rajavad võimud küttepunkte ja küttepuude leidmiseks on abitelefonid.

Hetkel veel on piirkonnas olemas elektrivool. Transnistria peamist elektrijaama Kurchuganis toidab Venemaa gaasi asemel juba kivisüsi, kuid võimude sõnul jätkub sellest vaid 50 päevaks. See tähendab probleeme ka Moldovale, kes saab 80% oma elektrist Kurchuganist.

Chişinău valitsuse sõnul on neil piisavalt gaasi riigi kütmiseks kevadeni ja plaanitakse minna üle Euroopast elektri ostmisele, kuid see tähendab kulude järsku tõusu. Eelmisel kuul kehtestati riigis eriolukord ning ettevõtetel ja kodanikel paluti elektri tarbimist vähendada.

„Me ostame piirkonnast elektrit mitte sellepärast, et me peame, vaid sellepärast, et alternatiiviks on piirkonna sattumine humanitaarkriisi,“ ütles toonane energeetikaminister Viktor Parlicov.