Tarbijakaitseamet, andmekaitse inspektsioon ja finantsinspektsioon saavad õiguse esitada kollektiivseid esindushagisid

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo allkirjastas detsembri lõpus määruse, millega kinnitas need riigiasutused, millel on õigus esitada kollektiivsete huvide kaitseks esindushagisid. Seejuures kehtib see õigus nii Eesti kohtutes kui ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kohtutes.