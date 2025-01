VIDEO | PPA võttis maapealse energiataristu teravdatud pilgu alla

Delfile teadaolevalt teevad politseipatrullid nüüd oluliste objektide juurde kontrollkäike. Püsivat mehitatud valvet aga kuskil paika ei seata, kinnitab siseminister Lauri Läänemets (SDE).

„Tõesti hõlmab mitmeid tegevusi, sealhulgas politseipatrullid ise. Näiteks taristuobjektide omanike nõustamist ja koolitamist. Info jagamist. Üldiselt käib see siis vastavalt ohuhinnangule,“ täpsustab ta. Liiga konkreetseks ta julgeolekukaalutlustel ei lähe, tuues lihtsalt välja, et taolised taristuobjektid on näiteks alajaamad. Elektriliinid kui sellised aga selle alla ei lähe. Nende osalise lõhkumise mõju on võimalik kiiresti parandada.

On meil üldse piisavalt politseiressurssi, et lisakohustustega tegeleda? Läänemets möönab, et politseitöötajaid võiks Eestis enam olla, aga hakkama saadakse ka praegusel juhul.

Pikemalt videointervjuus.

Soome elektrivõrguettevõte Fingrid teatas, et Eesti ja Soome vahelise EstLink 2 elektriühendus lülitati võrgust välja möödunud neljapäeval kell 12.26. Rikke tekkimise ajal oli kaabli kohal Cooki saarte lipu all sõitev naftatanker Eagle S. Samal päeval tekkisid tõrked ka Eesti ja Soome vahelistes meresidekaablites. Rikked puudutavad kolme erinevat sidekaablit. Soome politsei arestis tankeri sel nädalavahetusel ja viis Porvoos asuvasse Svartbäcki naftasadamasse.

EstLink 2 ligikaudne parandamisaeg on ligi seitse kuud ehk valmida võib see alles augustiks. Peaminister Kristen Michal on öelnud, et seetõttu võib elektri hind vahepeal olla tavapärasest kõrgem.

