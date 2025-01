Elon Musk käitub tänavu veel veidramalt kui mullu. Kuid see ei tähenda, et teda peaks alahindama

Donald Trumpi valimiskampaania suursponsor Elon Musk eelistab viibida presidendile võimalikult lähedal ning maailma rikkaima inimesena ei pea ta hoolima ka sellega kaasnevatest kulutustest. Kuna investorite ja lobistide huvi Trumpi vastu ainult kasvab, tõstis tulevane president juba suvel enne valimisi oma Florida golfiklubi aastase liikmemaksu 700 000 dollarilt miljonile dollarile. Muskile kui maailma rikkaimale mehele pole see hinnatõus aga märgatav.

Veel vähem tähtis on talle Trumpi Mar-a-Lago kuurordis asuva puhkemaja üürihind, mis tavakülalisele on vähemalt 2000 dollarist päevas, ent võib Muski jaoks olla mõnevõrra kõrgemgi. Kui Trumpi eelmise ametiaja alguses uskusid Washingtonis paljud, et president võiks huvikonflikti vältimiseks oma ärihuvidest loobuda, siis nüüd ei arutata seda võimalust enam isegi teoreetiliselt.