91-aastaselt suri legendaarne Tallinnfilmi toimetaja Luule Žavoronok

Ilmselt on paljudele tuttav kooslus tõlkija Valeeria Villandi, toimetaja Luule Žavoronok. Nende daamide nimed on mällu sööbinud kõigile nõukogude ajast pärit lastele, kes natukenegi armastasid vaadata multifilme.

Pavelsoni lahkumist kinnitas Delfile filmioperaator ja -lavastaja Janno Põldma. Ta rääkis, et Pavelsoni tervis oli viimasel ajal väga kehv. „Kahju, ta oleks märtsikuus 92. sünnipäeva tähistanud,“ tõdes Põldma. „Pean ütlema, et mul oli suur au teda tunda. Ta oli kange naine, positiivselt kange,“ märkis ta ja viitas sellelegi, et piiras ju naise vabadust lastehalvatuse tõttu saadud puue. Kõige kiuste hoidis ta pea püsti ja pühendus omal ajal tööle Tallinnfilmis.