Venemaal Kingissepas loopisid lapsed lumega igavest tuld. Algatati „natsismi rehabiliteerimise“ kriminaalasi

Venemaa uurimiskomitee Kingissepa rajoonivalitsus algatas kriminaalasja natsismi rehabiliteerimise üle grupi isikute poolt eelneval kokkuleppel, mille eest on ette nähtud trahv 2-5 miljonit rubla (17 000-43 000 eurot) või kuni viieaastane vanglakaristus.

Kahtlusalused on kolm 4. ja 5. klassi õpilast, kellest üks on 11- ja kaks 10-aastased. Kaks last õpivad õigeusu kultuuri erakoolis.