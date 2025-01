Lõuna-Korea lennuõnnetus: politsei otsis läbi Muani lennujaama ja Jeju Airi kontori

Kohalik meedia teatas, et läbiotsimine toimus ka kolmandas kohas, regionaalses lennundusametkonnas seoses surmaga lõppenud hooletuse kahtlustusega.

Ühe ametniku sõnul keelas politsei Jeju Airi tegevjuhil Kim Yi-bael ja veel ühel isikul riigist lahkumise, sest nad on põhitunnistajad, kellele võidakse esitada süüdistused surma põhjustamises hooletuse tõttu, mille eest võib Lõuna-Koreas karistada kuni viieaastase vangistuse või kuni 20 miljoni vonnise (13 000-eurose) trahviga.

Võimud on üha suurema surve all õnnetuse põhjuse väljaselgitamiseks. Mõlemad mustad kastid on leitud ja neist püütakse andmeid kätte saada. Lennuandmete salvesti tuleb saata dešifreerimiseks USA-sse, sest kohalikud uurijad ei suuda sellest kahjustuste tõttu andmeid kätte saada.