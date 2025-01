Kaja Kallas ei taha Slovakkia peaministri tegude kohta sõnagi öelda

„Mis puudutab gaasitransiidi peatamist läbi Ukraina 1. jaanuaril, siis seda oli oodata ja EL oli selleks valmis. EL on pikalt valmistunud, et tagada mõjutatud liikmesriikidele alternatiivsete tarnete kättesaadavus. Euroopa gaasitaristu on piisavalt paindlik, et varustada Kesk- ja Ida-Euroopat muudest riikidest pärit gaasitarnetega. Alates 2022. aastast on märgatavalt suurenenud ka mujalt kui Venemaalt pärit veeldatud maagaasi import, lisaks on EL oma gaasivarustuskindlust viimase paari aasta jooksul tugevdanud energiatõhususe meetmete ja taastuvate energiaallikate suurendamise abil.“